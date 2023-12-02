İsrail, Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampına saldırı düzenledi

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampına düzenlediği hava saldırısında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bureyc Mülteci Kampında Ebu Hamide ailesinin evi bombalandı.

Saldırıda ölen ve yaralananların Aksa Şehitleri Hastanesine nakledildiği kaydedildi ancak sayıya ilişkin bilgi verilmedi.

Enkaz altındakileri kurtarma çalışmasının devam ettiği ifade edildi.