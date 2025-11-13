İsrail, Gazze'nin Kuzeyine Açılan Zikim Sınır Kapısı'nı Yeniden Açıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 13 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), artan yardım erişimi çağrılarının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine açılan Zikim Sınır Kapısı'nı yeniden kullanıma açacağını duyurdu.

OCHA'dan çarşamba günü yapılan açıklamada, "İsrail yetkilileri gece yarısı, BM'ye İsrail ile Gazze'nin kuzeyi arasındaki Zikim Sınır Kapısı'nın insani yardım malzemelerinin geçişi için yeniden açılacağını bildirmiştir" denildi.

İki aydır kapalı olan Zikim Sınır Kapısı, Mısır sınırı yakınlarındaki Kerem Şalom/Kerim Ebu Salim ve Han Yunus ile Deyr el-Belah arasında yer alan Kissufim Sınır Kapısı'nın ardından yeniden açılan üçüncü yardım noktası olacak.

İnsani yardım kuruluşları, yoğun nüfusa sahip Gazze'nin kuzeyine erişimin artırılması çağrısında bulunuyordu. İki aylık kapanma süresince kuzeyden doğrudan hiçbir yardım malzemesi giriş yapmazken, güneydeki sınır kapılarından yapılan sevkiyatlarsa ağır hasar gören yollar nedeniyle büyük engellerle karşılaşıyor.