Haberler

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli esiri serbest bıraktı

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu 5 Filistinli esiri serbest bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 5 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ne döndü.

İsrail hapishanelerinden serbest bırakılan 5 Filistinli esir, Gazze Şeridi'ne döndü.

İsrail ordusu tarafından alıkonulan ve bir süredir cezaevlerinde tutulan 5 Filistinli, serbest bırakılmalarının ardından Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine getirildi.

Filistinli esirlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait araçlarla sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği kaydedildi.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Filistinliler, yakınları tarafından karşılandı.

Hastaneye ulaşan esirlerin 41 yaşındaki Muhammed Sami Salem Davud, 61 yaşındaki Hamid Ramazan Muhammed el-Hinnavi, 41 yaşındaki Halid Necah Muhammed Ebu Mehadi, 62 yaşındaki ABD Bereket Abdunnbi Cuma, 28 yaşındaki Ethem Ata Süleyman Şeyh el-Iyd olduğu bilgisi verildi.

Gazze'deki ICRC Sözcüsü Emani Nauk, Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere ulaşamadıklarını belirterek, tüm esirlerin akıbeti ve bulundukları yerler hakkında bilgi verilmesi ve gözaltı merkezlerine yeniden erişim sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti bilinmiyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Trump: Hürmüz'de Özgürlük Projesi'ni yeniden başlatmayı düşünüyorum

Trump sinyali verdi! Operasyon yeniden başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' iması

Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu

Bu saldırının cezası ağır oldu
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle