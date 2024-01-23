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İsrail'in 2 aylık ateşkes teklif ettiği haberlerine Hamas'tan ilk yorum: Bize ulaşan resmi bir teklif yok

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Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarını ve işgal planını sürdüren İsrail yönetiminin, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif ettiği haberleri yankı uyandırdı. Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, kendilerine resmi bir teklifin ulaşmadığını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki esirlerin serbest bırakılması karşılığında iki aylık ateşkes teklifinde bulunduğu iddialarını değerlendiren Hamas'ın medya sorumlusu Velid Kilani, henüz Hamas'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığını söyledi.

"HAMAS DAİMİ BİR ATEŞKES İSTİYOR"

İsrail'in yaptığı söylenen teklifin Hamas açısından kabul edilebilir olmadığını ifade eden Kilani, şöyle devam etti:
"Direniş (Hamas) daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor. Hamas'ın temel şartı savaşın geçici değil, tamamen durması. Bundan sonra esir takası, imar ve yardımların girişi gibi diğer dosyaların konuşulmasına geçilecek. Eğer bu şart onaylanırsa, ateşkesi birkaç saat sonrası veya günler sonrasında görebiliriz.

"TAKAS TEKLİFİNİ BASINDAN OKUDUM"

Düşman ( İsrail ) sınırlı ateşkes istiyor. Bu yeni öneriyi (basından) okudum, iki ay süreli bir ateşkes (teklifinden söz ediliyor). Bu iki ay süresince birkaç aşamalı esir takası operasyonu gerçekleştirileceği söyleniyor. Ancak dediğim gibi direnişin (Hamas) temel şartı, daimi ve kapsamlı bir ateşkestir. Sonrasında esir takası gibi bazı ayrıntılar üzerinde pazarlık yaparız."

TÜM ESİRLERE KARŞILIK 2 AY ARA TEKLİF ETTİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedilmişti. Haberde Tel Aviv yönetiminin, Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulanmıştı.

İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

7 GÜNLÜK İNSANİ ARADA ESİR TAKASI YAPILMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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