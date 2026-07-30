İsrail Gazze'de yerinden edilenlerin çadırını vurdu, 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir çadırı hedef alması sonucu 1'i çocuk en az 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin yerel basınında yer alan haberlere göre, İsrail helikopterleri Han Yunus'un batısındaki Fakülte çevresinde "el-Belavi" ailesinin kaldığı çadırı bombaladı.

Saldırıda aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının yerinden edilmiş sivil nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgede büyük paniğe yol açtığını ifade etti.

Kaynak: AA