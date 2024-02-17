İsrail Gazetecileri Öldürerek Basının Sesini Kısıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ailesini kaybeden Al Jazeera Gazze Büro Şefi Vail ed-Dahduh, " İsrail, basının sesini kısmak için gazetecileri öldürüyor." dedi.

İsrail ordusunun 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlediği saldırıda da kendisi gibi gazeteci oğlu Hamza'yı kaybeden Al Jazeera muhabiri Dahduh, her şeye rağmen görevini yapmaya devam eden Filistinli gazetecilerden biri olarak Gazze'deki direnişin sembol isimlerinden biri haline geldi.

Dahduh, tedavi için getirildiği Katar'ın başkenti Doha'da, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Bir gün bile mesleğimi bırakmayı asla düşünmedim"

Ailesinin ölümünden hemen sonra sahada haber yapmaya geri dönen Dahduh, mesleği bırakmayı düşünmediğini belirtti.

Dahduh, "Biz burada (Gazze'de) kalmaya devam edeceğiz ve bu bölgeden asla çıkmayacağız. Bu, üyesi olduğumuz tüm Arap ve Müslüman halklara haykırdığımız asil bir çağrıdır. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve Filistin halkının özgürlük davasını omuzlarımızda hissediyoruz. Biz bu sorumluluğu yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Bir gün bile mesleğimi bırakmayı asla düşünmedim. Bu Müslümanların davasıdır, bu insanlığın davasıdır."

" İsrail, basının sesini kısmak için gazetecileri öldürüyor"

Dahduh, İsrail'in, Gazze'de gerçekleştirmiş olduğu soykırımın duyulmaması için gazetecileri de öldürdüğünü söyledi.

İsrail'in Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde işlediği katliama dikkati çeken Dahduh, şöyle konuştu:

" İsrail, gözünü kırpmadan sivilleri hedef alıp çocukları, kadınları ve yaşlıları öldürüyor. Hedef ayırt etmeksizin yaptığı saldırılarda gazeteciler de hedef haline geliyor. İsrail, basının sesini kısmak için gazetecileri öldürüyor. Savaşın başından bu yana 123 gazeteci öldürüldü. Bu, gerçekten çok büyük bir sayı. Bu, tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir hakikat."

"Türkiye, savaşın başından bu yana Gazze halkının yanında yer aldı"

Dahduh, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması konusunda Türkiye'nin oynadığı rolü de değerlendirdi.

Türkiye'nin Gazze'deki savaşın bir an önce sona ermesi için elinden gelen tüm diplomatik ve insani çabayı ortaya koyduğunu vurgulayan Dahduh, "Türkiye, savaşın başından bu yana Gazze halkının yanında yer aldı." dedi.

"AA'nın hazırladığı 'Kanıt' kitabı İsrail'in savaş suçlarını gözler önüne seriyor"

Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serdiği "Kanıt" kitabını inceleyen Dahduh, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu Ajansının büyük bir gayretle ortaya koyduğu bu eser, Gazze'de kurban edilen çocukları, kadınları, tüm sivilleri ve özellikle İsrail'in Gazze'de işlemiş olduğu savaş suçlarını gözler önüne seriyor. Ümit ediyorum ki uluslararası mahkemelere sunulacak olan bu fotoğraflar ve kanıtlar Filistin'in özgürlüğü yolunda atılan adımlar olacak."

Küresel boykot ve protestolar çok önemli

Gazze Şeridi'nde 29 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgede derin bir insani felaketin yaşanmasına neden olan İsrail'e karşı dünya genelinde yapılan boykot ve protestoların oldukça etkili olduğunu belirten Dahduh, şunları kaydetti:

"Dünyada İsrail'e destek veren firmaların ürünlerine yapılacak boykot hiç şüphesiz İsrail'e karşı atılacak en önemli adımlardandır. Bazıları bunu yapmaya çalışmanın gereksiz olduğunu düşünebilir oysa bu İsrail'e karşı atılacak en etkili adımlardan biridir. Aynı şekilde dünyada İsrail zulmüne karşı küresel protestoların devam etmesi, Gazze halkının sesinin duyurulması açısından çok önemli."

Dahduh, Gazze'de sembol isimlerden biri oldu

İsrail'in saldırılarında her şeye rağmen görevini yapmaya devam eden Gazzeli gazetecilerden biri olan ve sembol haline gelen Al Jazeera muhabiri Dahduh, ilk olarak 25 Ekim'de Gazze'nin kuzeyindeki saldırıda eşi, oğlu ve kızı dahil ailesinden çok sayıda kişiyi kaybetti.

Eşi ve çocuklarının öldürüldüğü saldırının üzerinden saatler geçmesine rağmen Dahduh, görevine devam ederek bölgedeki saldırıları aktarmayı sürdürdü.

Dahduh, 15 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda elinden ve karnından yaralandı, kameramanı Samir Ebu Dakka ise yaşamını yitirdi.

Yaralı olmasına rağmen görevine devam eden Dahduh, 7 Ocak'ta Han Yunus'ta bir araca düzenlenen saldırıda kendisi gibi gazeteci olan oğlu Hamza ed-Dahduh'u kaybetti.