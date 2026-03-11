İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat, İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giren Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Kazvin eyaletini geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev aldı. TIR'dan yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alındı. Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

BUGÜN YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakımda tedavi gören Hüseyin Fırat, bugün yaşamını yitirdi. Fırat'ın cenazesinin memleketi Reyhanlı ilçesine getirilmesi bekleniyor.

"TEDAVİSİ TÜRKİYE'DE YAPILSIN" DEMİŞTİ

Evladının sağlık durumundan büyük endişe duyan anne Hayriye Fırat, "Oğlum Afganistan'dan dönerken İran'ın Tebriz şehrinde füze isabet etti ve şu anda Zincan Hastanesi'nde tedavi görüyor. Sağlık durumu kritik, ameliyat olması gerekiyor. Ancak İran'da ameliyat olmasını istemiyorum, tedavisinin Türkiye'de yapılmasını istiyorum" demişti.