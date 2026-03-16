İsrail, Filistinlilere destek veren ABD'li Yahudi aktivisti sınır dışı etme kararı aldı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı gönüllü olarak çalışan ABD'li Yahudi bir aktivisti sınır dışı etme kararı aldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre aktivist, İran'a saldırılar nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı kapalı olduğu için Mısır'a sınır dışı edilecek.

İsrail, ABD'li Yahudi aktivist hakkında, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir kız çocuğuna araba çarpması sonrasında araç sürücüsüyle tartıştığı gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, "aktivistin Yahudi sürücü ile tartışarak kamu düzenini bozduğu ve sürücünün aracına zarar verdiği" gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Buna karşın Haaretz'in haberine göre, hakkında sınır dışı kararı verilen aktivist, Nüfus ve Göçmenlik Dairesi'ndeki sorgu sırasında kendisine gözaltına alındığı konuya ilişkin değil, sosyal medya paylaşımlarına dair sorular sorulduğunu, siyasi görüşlerine odaklanıldığını ve bu nedenle sınır dışı edildiğini kaydetti.

İsrailli yetkililer, aktivistin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta'daki faaliyetleri nedeniyle daha önce de sorgulandığı ve uyarıldığını iddia ederek sınır dışı kararının haklı olduğunu savundu.

Buna karşın ABD'li Yahudi aktivistin avukatı Alon Sapir, müvekkilinin önceki sorgulama sırasında herhangi bir suçtan şüpheli görülmediğini ve koşulsuz olarak serbest bırakıldığını aktardı.

Sapir, Tel Aviv yönetiminin işgal altındaki topraklardaki politikasına karşı çıkan aktivistleri sistematik olarak sınır dışı ederek eleştirileri ve şiddet içermeyen protestoları susturmaya çalıştığını belirterek, "Güçlü bir devlet bu şekilde davranmaz ve bağımsız bir yargı sistemi buna izin vermez." ifadelerini kullandı.