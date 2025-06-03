İsrail, Filistin Haklarını Savunan İki Aktivisti Sınır Dışı Etti

İsrail, Filistin Haklarını Savunan İki Aktivisti Sınır Dışı Etti
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İsrail, Batı Şeria'daki işgale karşı aktivizm yapan İsveç ve İrlanda vatandaşlarından iki aktivisti gözaltına alarak sınır dışı etme kararı aldı. Aktivistler, İsrail ordusunun ve yerleşimcilerin saldırılarına karşı Filistinlilere destek vermekteydi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı Filistinlilerin haklarını savunmaya çalışan İsveç ve İrlandalı 2 aktivisti sınır dışı etme kararı aldı.

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada, "2 turistin bir İsrail ordu komutanının emrini ihlal ettikleri ve İsrail karşıtı faaliyette bulundukları şüphesiyle" gözaltına alınarak 15 gün süreyle işgal altındaki Batı Şeria'ya girişlerinin yasaklandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan kişilerin İsrail karşıtı aktivistler olduğunun anlaşılması üzerine ileri soruşturma işlemlerine başlandığı öne sürüldü.

Soruşturma sonucunda aktivistlerin sınır dışı edilmesine karar verildiği aktarıldı.

Aktivistlerden birinin kararı kabul ettiği, diğerinin ise iptali için dilekçe verdiği, 2 aktivistin bu dilekçeye verilecek cevaba göre birlikte sınır dışı edileceği belirtildi.

Filistin topraklarının işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi de yaptığı açıklamada, 2'si de İngiltere'de yaşayan aktivistlerden İsveç vatandaşı Susanne Björk'ün 48, İrlanda vatandaşı D. Murphy'nin 70 yaşında olduğunu bildirdi.

Aktivistlerin, son dönemde İsrail ordusunun ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının arttığı Mesafir Yatta'da 31 Mayıs'ta gözaltına alındığı aktarılan açıklamada sınır dışı etme kararının haksız olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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