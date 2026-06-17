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İsrail Enerji Bakanı Cohen, "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle başsavcılığa sevk edildi

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Dışişleri Bakanı iken Likud üyelerine diplomatik pasaport düzenlenmesi talimatı vermesi nedeniyle 'görevi kötüye kullanma ve kamu güvenini ihlal' şüphesiyle başsavcılığa sevk edildi. Soruşturma 9 ay sürdü.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, "görevi kötüye kullanma ve kamu güvenini ihlal etme" şüphesiyle başsavcılığa sevk edildiği bildirildi.

Haaretz'in haberinde, Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Aralık 2023'te Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı sırada, Likud Partisi'nin üst düzey isimlerine diplomatik pasaport düzenlenmesi yönünde talimat verdiği ifade edildi.

"Görevi kötüye kullanma ve kamu güvenini ihlal" şüphesiyle Enerji Bakanı Cohen ve diğer bazı yetkililer hakkında yürütülen soruşturmanın 9 ay sürdüğüne işaret edilen haberde, polisin soruşturma sonuçlarını başsavcılığa sevk ettiği belirtildi.

Gazete haberinde ismi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, "Enerji Bakanı Cohen'in gerçekten yargılanması mümkün mü?" dedi.

Haberde, İsrail polisinin soruşturmayı başsavcılığa sevk etmeden önce konuyla ilgili onlarca kişiden ifade aldığı vurgulandı.

İsrail polisinden ise konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Khaled Yousef
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