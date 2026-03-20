İran'dan yapılan misillemenin ardından Tel Aviv ve Kudüs semalarında art arda patlamalar duyuldu

İran'dan atıldığı tespit edilen füzeler nedeniyle İsrail'de art arda patlamalar gerçekleşti. Hava savunma sistemleri devrede, halk sığınaklara yönlendirildi.

TEL İran'dan yeni füze saldırısı başlatıldığının duyurulmasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile Kudüs semalarında art arda patlamalar duyuldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzelerin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar gönderilirken halktan sığınaklara girmeleri istendi.

Önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te ve güneydeki Aşdod kentinde art arda şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde ise İsrail'in orta kesimindeki Rehovot kentinde bir binanın çatısına önleyici füze parçalarının isabet ettiği aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, misillemede ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığını aktardı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran'da yeni suikast! Devrim Muhafızları Sözcüsü öldürüldü

Bir suikast daha! 5 günde 3. üst düzey ölüm
Yok böyle gol! Topa dokunmadan 1-0 öne geçtiler

Videoyu izleyenler atılan gole inanamıyor
Bayram namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek

Bayram namazını kılan Erdoğan'ın hedefinde o ülke vardı: Bedelini ödeyecek
9 gollü tarihi maça damga vuran kare

Tarihi geceye damga vuran olay
Netanyahu'dan 'Savaş ne zaman biter?' sorusuna yanıt

"Savaş ne zaman biter?" diye soruldu! İşte verdiği yanıt
Baklava olayı büyüyor! Saran'ın yanıtı Ali Koç'u küplere bindirmiş

Bu masada dönen muhabbeti duyunca çıldırmış
Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var