İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı

İran'dan sabah saatlerinden bu yana yapılan üçüncü misillemenin ardından İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen İran füzelerinin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken halktan bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İran misillemesinin ardından "büyük Tel Aviv" olarak bilinen Gush Dan bölgesi, Kudüs kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Öte yandan, bölgedeki AA muhabiri Kudüs ve çevresinde önleyici füzelerin ateşlenmesinin ardından gökyüzünden şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre saldırıda ölen veya yaralanan olmadığı kaydedildi.