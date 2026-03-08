Haberler

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı

Güncelleme:
İran'ın saldırı düzenlemesi sonrası Tel Aviv ve çevresinde sirenler çalmaya başladı. İsrail ordusu, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ve vatandaşlara sığınakta kalmaları talimatının verildiğini açıkladı.

ABD- İsrail'in saldırı düzenlediği İran'dan yeni misilleme başlatıldığının duyurulmasının ardından Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemek için devreye girdiği bildirildi.

Saldırı tehdidi altındaki bölgelerde vatandaşların cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı belirtilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildiği vurgulandı.

Öte yandan İsrail'in başkenti ve çevresinde İran'dan atılan füzeler nedeniyle sirenler devreye girdi.

İran'ın yaklaşık bir saat önce yaptığı misillemede Tel Aviv ve Holon bölgesinde biri ağır 6 kişi yaralanmıştı. Bazı araç ve evlerin ise hasar aldığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
