İsrail ordusu işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 3 binayı yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Kefr Akab beldesinde ruhsatsız olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait 3 binayı yıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail güçleri sabah saatlerinde iş makineleri eşliğinde Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesinde bulunan Et-Turi Mahallesi ile el-Matar Mahallesi'nin bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Kaynaklar, İsrail güçlerinin "ruhsatsız inşa edildiği" gerekçesiyle 3 binayı yıktığını, operasyon sırasında beldeye çok sayıda asker sevk edildiğini ve bazı yolların kapatıldığını aktardı.

Öte yandan Kefr Akab Okul Öğrencileri Velileri Merkez Komitesi, bölgede yaşanan gelişmeler nedeniyle bugün yapılması planlanan derslerin ve sınavların ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Komite, öğrencilerin güvenlik gerekçesiyle okullara gitmemeleri ve evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.

İsrail ordusu bu sabah, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine bağlı el-Hıdır beldesinin Umm Rukbe bölgesinde de Filistinlilere ait bir evi yıkmıştı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.