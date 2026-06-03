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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir ev ile iş yerini yıktı

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İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Caba beldesinde Filistinli Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini 'ruhsatsız' olduğu iddiasıyla yıktı. 13 nüfuslu 2 ailenin yaşadığı ev için daha önce para cezası kesilmiş ve yıkım kararı tebliğ edilmişti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde Filistinlilere ait bir ev ile iş yerini yıktı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Caba beldesine düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail askerleri, beldede Ziyad Sultan'a ait 2 katlı bir ev ile iş yerini yıktı.

Yıkılan evde 13 nüfuslu 2 aile yaşıyordu.

Açıklamada, İsrail makamlarının, 11 yıllık binanın sahibi Sultan'a geçen hafta 10 bin şekel para cezası verdiği ve söz konusu cezanın ödendiği ifade edildi.

Ancak yaklaşık 4 gün önce "ruhsatsız inşa edildiği" iddiasıyla Sultan'a yıkım kararının tebliğ edildiği aktarıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağının olmadığını vurgulayan Filistinliler, bunu "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" şeklinde değerlendiriyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

Filistinliler, İsrail makamlarının yıkım işlemini gerçekleştirmesi halinde kendilerine dayattığı masrafları ödeyemedikleri için zaman zaman evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
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