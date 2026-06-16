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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Smtorich'in "El-Halil Anlaşması'nın" feshedildiği açıklamasını yalanladı

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İsrail Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in El-Halil Anlaşması'nı feshettikleri yönündeki açıklamasını yalanlayarak anlaşmanın yürürlükte olduğunu duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettikleri yönündeki açıklamayı yalanladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Smotrich'in iddiasının aksine söz konusu anlaşmanın iptal edilmediği ve yürürlükte olduğu belirtildi.

İsrail güvenlik kabinesinin Filistin kenti El Halil'deki statükoyu Yahudiler lehine değiştiren bazı kararları birkaç ay önce aldığına işaret eden açıklamada, "Bunun ötesinde, hiçbir değişiklik yapılmadığı" ifade edildi.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan, ilhak etmeyi amaçladıkları El-Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin "El-Halil Anlaşması'nı" feshettiklerini açıklamıştı.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması, kenti "H1" ve "H2" olmak üzere iki bölgeye ayırdı.

Buna göre H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken, H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakıldı.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak adımları

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı isimlerin kilit roller üstlendiği İsrail hükümeti, 8 Şubat'ta Batı Şeria'daki statükoyu Yahudiler lehine, Filistinliler aleyhine değiştirecek bir dizi karar almıştı.

Bu kararlar arasında, Yahudi yerleşimcilerin doğrudan arazi satın almasının önündeki engellerin kaldırılması, İsrail'e Filistin yönetiminin sorumluluğundaki alanları türlü bahanelerle gasbetme "yetkisi", Filistin kenti El Halil'de yerel yönetimin yetkilerinin elinden alınıp İsrail'e bağlı "paralel bir belediye" kurulması yer alıyordu.

İsrail hükümeti, 15 Şubat'ta ise uluslararası hukuka göre işgal altındaki Batı Şeria'da tek taraflı "arazi kayıt süreci" başlatarak Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesini "resmi hale getirecek" kararı onaylamıştı.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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