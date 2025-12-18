Haberler

İsrail, Suriye'deki işgaline rağmen Şam yönetimiyle anlaşma arayışında olduğunu iddia etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye topraklarındaki işgalin devam ettiğini ancak Şam yönetimiyle güvenlik temelli bir anlaşma arayışında olduklarını belirtti. Saar, toprak elde etme hırsında olmadıklarını ve güvenlik düzenlemelerinin her iki taraf için de faydalı olabileceğini savundu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye topraklarında sürdürdükleri işgale rağmen, Şam yönetimiyle "güvenlik temelli bir anlaşma arayışında olduklarını ve toprak elde etme hırsında olmadıklarını" ileri sürdü.

Bakan Saar, Dubai merkezli Suudi Arabistan kanalı El-Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, Şam ile Tel Aviv yönetimleri arasında varılacak bir "güvenlik düzenlemesinin" her iki taraf için de faydalı olabileceğini savundu.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle başarıya ulaşan Suriye devrimine hava saldırıları ve ülkenin güneyindeki işgalini genişleterek karşılık veren İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, "Suriye'de hiçbir zaman toprak hırsımız olmadı, olsaydı daha fazla toprak alabilirdik." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun işgalini "Suriye topraklarının saldırılar için bir platform olarak kullanılmaması" gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışan Saar, İsrail'e yönelik sınır ötesi tehditleri önlemeye odaklandıklarını iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sık sık Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini vurguluyor.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapıya saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Saar'dan ateşkese rağmen saldırdıkları Lübnan'la normalleşmeyi hedefledikleri iddiası

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail'in, 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen saldırılar düzenlediği Lübnan'la normalleşmeyi hedeflediğini ancak bunun için Hizbullah'ın "ortadan kaldırılmasını" şart olduğunu savundu.

Beyrut yönetimiyle olan anlaşmazlıklarının "sınırlı ve çözülebilir" olduğunu iddia eden Saar, sık sık düzenledikleri saldırılara rağmen Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmediklerini ileri sürdü.

İki yıl boyunca soykırıma varan saldırılar yürüttükleri Gazze Şeridi'ne de değinen Bakan Saar, mevcut ateşkesin sürmesi ve ilerletilmesini umduklarını ancak Hamas'ın askeri varlığının kalıcı çözümü engellediğini iddia etti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır

İki grup arasında silahlı kavga! Bilanço ağır
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Kadınlar daha mı derine defnediliyor? 20 yıllık mezarcıdan merak edilen soruyu yanıt

20 yıllık mezarcı, dilden dile dolaşan iddiayı doğruladı
Mehmet Akif Ersoy'un cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu

Akif'in cezaevi günleri: Şokta görünüyordu, avukat hanım ağlıyordu
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
title