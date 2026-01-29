Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Bosna-Hersek'teki ayrılıkçı Sırp liderle bir araya geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Sırp Cumhuriyeti Başkanı Ana Trişiç-Babiç ve görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. Bakan Saar, Yahudi halkının gerçek dostları olduklarını belirtirken, Dodik'in ayrılıkçı açıklamaları ve siyasi yasakcezası ile gündeme gelen durumunu da anımsattı.

İsrail Dışişleri Başkanı Gideon Saar, Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Ana Trişiç-Babiç ve görevden alınan, ayrılıkçı söylemlere sahip eski Başkan Milorad Dodik ile bir araya geldi.

Bakan Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Batı Kudüs'teki Dışişleri Bakanlığı binasında "harika bir görüşme" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sırpların, Yahudi halkının ve İsrail'in gerçek dostları olduğunu kaydeden Bakan Saar, Dodik ve Ana Trişiç-Basiç'e destekleri için teşekkür etti.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Aralık 2023'te başlayan dava süreci kapsamında Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası verilmiş, Bosna Hersek Mahkemesi de 1 yıl hapsi para cezasına çevirmişti.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu, 6 yıl siyasi yasak cezası verilen Dodik'i oy birliğiyle Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanlığı görevinden almıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
