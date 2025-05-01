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İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Suriye'ye Müdahale Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Saar'dan Suriye'ye Müdahale Çağrısı
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İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığını koruma bahanesiyle uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı. Suriye'deki Dürzi toplumuna dikkat çeken Saar, gergin olaylarla ilgili olarak uluslararası müdahalenin gerekliliğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Dürzi azınlığı korumak bahanesiyle uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırdı.

Dış misyon temsilcilerinin katıldığı bir resepsiyonda konuşan Saar, Yahudiler olarak azınlık olmanın ne demek olduğunu iyi bildiklerini savundu.

Saar, Orta Doğu'nun azınlıklar için zor bir bölge olduğunu iddia ederek, "Uluslararası toplumu Suriye'deki azınlıkları, özellikle Dürzileri rejimden koruma rolünü yerine getirmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenleyen ve Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail'in Dışişleri Bakanı Saar, uluslararası toplumun Suriye'de yaşananları görmezden gelmemesi gerektiğini öne sürdü.

Olayların fitilini ateşleyen provokasyon ve çatışmalar

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceremane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde ikamet eden Dürzilerin liderlerinden Şeyh Muvafak Tarif ise Şam'daki Sahnaya semtindeki çatışmalar hakkında " İsrail, Suriye'de şu anda olup bitenler karşısında boş durmamalı." ifadesini kullandı.

Bazı Dürzi grupların dün sabah Suriye topraklarına geçişini sağlayan İsrail, akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede dün kontrolü sağladığını bildirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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