Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Halep'te PKK/YPG'ye operasyon planının tehlikeli olduğunu savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye'nin Halep kentinde PKK/YPG'ye karşı planlanan askeri operasyonun tehlikeli olduğunu belirtti ve uluslararası toplumu bu konuda sessiz kalmamak için uyardı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Suriye yönetiminin Halep kentinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye karşı başlatmayı planladığı askeri operasyonun tehlikeli olduğunu iddia etti.

Saar, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, PKK/YPG'nin saldırılarının ardından Suriye yönetiminin Halep'te başlatacağını duyurduğu operasyon için "üzücü ve tehlikeli" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun ve özellikle Batı'nın, DEAŞ ile mücadele için PKK/YPG'ye karşı bir "vefa borcu" olduğunu öne süren Saar, "yeni Suriye'de" azınlıklara karşı şiddet ve baskı gösterildiğini iddia etti.

Saar, uluslararası toplumun "sessiz kalması karşısında Suriye yönetiminin şiddeti artıracağını" ileri sürdü.

Kaynak: AA / Güncel
Suriye ordusu SDG'ye saat verdi: 13.30'da saldırı başlatacağız

Nokta atışı operasyon başlıyor! Suriye ordusu SDG'ye saat verdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi yola çıktı geliyor

Milyonlarca taraftarın beklediği görüntü geldi
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

"Doktorum yardım edeyim" diyen adama polisten skandal yanıt
İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı

Fener taraftarını duygulandıran kare
Türkiye'nin 46 yıllık sanayi devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 46 yıllık dev şirketi iflas etti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'i 100 milyon euro verip alacaklar

Yok artık daha neler! 100 milyon euro verip alacaklar
Trump'ın yardımcısı çok rahat! Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın

Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın