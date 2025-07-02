İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, halk ve hükümetin büyük çoğunluğunun Gazze'de ateşkes ve esir takasını desteklediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmasının ardından bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail kamuoyu ile hükümet mensuplarının büyük çoğunluğunun Gazze'de ateşkes ve esir takasını desteklediğini, anlaşma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini savundu.

Bakan Saar, X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini duyurmasının ardından, paylaşımda bulundu.

Saar, "Hem hükümette hem de halkta rehinelerin serbest bırakılması taslağından yana büyük bir çoğunluk var. Bunu yapma fırsatı elde edildiyse, kaçırılmamalı!" ifadesini kullandı.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduklarını yinelemişti.

Ben-Gvir'in ateşkes anlaşmasının kabulünü engellemek adına bir blok oluşturmak için Smotrich'e mesaj ilettiği basına yansımıştı.

-Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı

Ali Koç'un kucağındaki çocuğun kim olduğu ortaya çıktı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf başkasına ait çıktı

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Dedikodular asılsız çıktı
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.