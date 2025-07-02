İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Gazze'de Ateşkes Çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail kamuoyu ile hükümet mensuplarının büyük çoğunluğunun Gazze'de ateşkes ve esir takasını desteklediğini, anlaşma fırsatının kaçırılmaması gerektiğini savundu.

Bakan Saar, X hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini duyurmasının ardından, paylaşımda bulundu.

Saar, "Hem hükümette hem de halkta rehinelerin serbest bırakılması taslağından yana büyük bir çoğunluk var. Bunu yapma fırsatı elde edildiyse, kaçırılmamalı!" ifadesini kullandı.

Öte yandan Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı olduklarını yinelemişti.

Ben-Gvir'in ateşkes anlaşmasının kabulünü engellemek adına bir blok oluşturmak için Smotrich'e mesaj ilettiği basına yansımıştı.

-Trump, İsrail'in Gazze'de geçici ateşkes şartlarını kabul ettiğini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

ABDli temsilcilerin İsrailli yetkililerle "uzun ve verimli" bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Trump, "İsrail, 60 günlük ateşkesin sonuçlandırılması için gerekli koşulları kabul etti. Bu süre zarfında savaşın sona erdirilmesi için tüm taraflarla birlikte çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.