İsrail'den Suriye Hava Kuvvetleri Hamlesine Endişe

İsrail'in, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki Suriye yönetiminin hava kuvvetlerini yeniden inşa etme çalışmalarını endişeyle takip ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail istihbaratının hazırladığı raporlar, Şam yönetiminin hava kuvvetlerinin kapasitesini yeniden artırmak için sistematik bir çaba içinde olduğunu ortaya koydu.

İsrail istihbarat servisleri, Suriye'nin yeni pilot alımları yaptığı, yoğun eğitim uçuşları düzenlediği ve ülkenin kuzeyinde savaş uçaklarının da katıldığı ilk büyük tatbikatını gerçekleştirdiğini tespit etti.

Haberde, Suriye'nin hava kuvvetlerini yeniden inşa etmek için giriştiği sistematik çabanın İsrail tarafından endişeyle takip edildiği vurgulandı.

Türkiye'nin Suriye'deki artan etkisi İsrail'de endişe sebebi

Haberde ayrıca, Şam yönetiminin hava kuvvetlerini yeniden inşa etme çabasının yanı sıra Türkiye'nin Suriye'de giderek artan etkisinin de İsrail'deki temel endişe sebeplerinden biri olduğunun altı çizildi.

İsrailli güvenlik uzmanlarının Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri varlığının İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarını "tehlikeye atabileceği" değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

Suriye ordusuna ait savaş uçakları, dün ülkenin kuzeyindeki İdlib kenti semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirmişti.

İsrail, Baas rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Suriye ordusuna ait çok sayıda askeri üsse hava saldırıları düzenlemişti. İsrail ordusunun onlarca savaş uçağı, karadan havaya füze sistemleri, silah üretim yer ve depolarını hedef aldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA