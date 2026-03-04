ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da yeni patlamalar meydana geldi

İsrail'in yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da patlamalar meydana geldi.

İsrail ordusu, Tahran'da İran yönetimini ait altyapı hedeflerine geniş saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasının ardından, Tahran'da yeni patlamalar yaşandı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Tahran'ın doğusunda en az 2 büyük patlama duyulurken, söz konusu bölgelerden dumanlar yükseldi.

Saldırılarda hedef alınan yer ve hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.