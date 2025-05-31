İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı: Askeri Hedefler Vuruldu

İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı: Askeri Hedefler Vuruldu
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İsrail, Suriye'nin Tartus ve Lazkiye kentlerinde askeri hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşti. Suriye resmi kaynakları henüz can kaybı ya da yaralanma bilgisi veremedi.

ŞAM/KUDÜS, 31 Mayıs (Xinhua) -- İsrail, Suriye'nin kıyı kentleri Tartus ve Lazkiye'de aralarında eski bir özel kuvvetler karargahı ve sivil alanlara yakın askeri mevzilerin de bulunduğu çok sayıda askeri hedefe hava saldırısı düzenledi.

İngiltere merkezli savaş gözlemcisi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bildirdiğine göre, cuma gecesi düzenlenen saldırılarda Tartus'ta özel kuvvetlere ait eski bir askeri tesisin yanı sıra El Vuhayb sanayi bölgesi ve El Blata kışlası hedef alındı.

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye, İsrail savaş uçaklarının, Lazkiye vilayetindeki 107. Tugay üssünün yanı sıra Cableh kırsalındaki Zama köyü ile Mina El Beyda liman bölgesindeki askeri mevzileri vurduğunu duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) cuma gecesi yaptığı açıklamada Lazkiye'deki silah depolarına saldırı düzenlediklerini duyurdu. Açıklamada, bu tesislerde İsrail ve uluslararası deniz seyrüsefer özgürlüğünü tehdit eden füzelerin bulunduğu ifade edildi.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, Suriye savunma yetkilileri de konuyla ilgili bilgi vermedi.

Saldırılar, bölgedeki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti. İsrail son aylarda Suriye'de sivil can kayıplarına yol açan ve hava savunma sistemleri ile silah depolarını hedef alan çok sayıda saldırı düzenledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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