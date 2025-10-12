İsrail'den Saldırıya Uğrayan Aktivistler Alanya'da Karşılandı

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistlerden Alpaslan Arslan ile Hakan Şimşek, Antalya'nın Alanya ilçesinde karşılandı.

Aktivistleri, Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde Alanya Dayanışma Platformu (ALDAP) üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

Arslan, alanda yaptığı konuşmada, Sumud Filosu'nun dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

İsrail'in 45 tekneyi 9 saat boyunca kovaladığını anlatan Arslan, " İsrail'in bu kadar acemice tavır sergilemesi bizi çok şaşırttı. İsrail'in bu konularda ne kadar beceriksiz olduğunu gördük." dedi.

İsrail'in bir devlet refleksi olmadığını gördüklerini ifade eden Arslan, gördükleri ve şahit oldukları şeylerin kendilerine ciddi öz güven verdiğini kaydetti.

İsrail'in kötü bir şirket gibi yönetildiğini ve zihinlerindeki İsrail imajının yerle bir olduğunu belirten Arslan, "Zorluk çekmedik, hatta son 3 gün artık bunlar gitsin moduna getirmiştik İsrail askerlerini. Bu da bizim için umut vadeden bir durumdu. İnşallah ufak bir rüzgarda yıkılabilecek bir devlet oldukları kanaatimiz daha da netleşti." diye konuştu.

Hakan Şimşek ise kendilerinin Sumud Filosu ile Gazze yolundayken, vatandaşların da meydanlarda toplanmasının kendilerine güç verdiğini anlattı.

Sürecin zor olduğunu ve bazı sıkıntılar çektiklerini dile getiren Şimşek, aldıkları eğitimler sayesinde ne tür risklerle karşı karşıya kaldıklarını çok iyi bildiklerini belirtti.

Karşılarında normal bir insan olmadığını kaydeden Şimşek, "Her şeyi yapabilirlerdi. Ama Sumud'un kararlılığı ile tekneye binen hiç bir aktivist geri adım atmadı. Sonuçta büyük bedeller ödemek de vardı, çılgın ve dramatik müdahalelerle karşı karşıya kalınabilirdi. Ama bugüne kadar 77 yıldır Filistin'in son 2 yıldır da Gazze'nin ödemiş olduğu bedellerin yanında bizim ödediğimiz bedelin önemi yoktu." ifadelerini kullandı.