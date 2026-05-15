İsrail, Lübnan'ın Sur kentindeki 2 bina için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, gün içinde vurduğu Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde yer alan 2 bina için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Sur kent merkezindeki 2 binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaştı.

"Lübnan ve özellikle Sur kenti sakinlerine acil uyarı." diye yazan Adraee, kırmızı ile işaretlenmiş iki binanın Hizbullah tarafından kullanıldığını iddia etti.

Ordu sözcüsü, söz konusu iki binadan 300 metre uzaklaşılması gerektiğini belirterek saldırı tehdidinde bulundu.

Sur kenti gün içinde saldırıların hedefi oldu

İsrail ordusu, gün içinde Sur kent merkezi başta olmak üzere çevresindeki Maşuk, Hamadiye, Şebriha ve Abbasiye beldelerine hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail savaş uçaklarının ateşkese rağmen Sur kentindeki bir halk sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 2'si hemşire 9 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.