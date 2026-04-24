İsrail'den Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği hattın dışındaki bir beldeye ateşkese rağmen saldırı tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan Deyr Amis beldesine saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Deyr Amis beldesini saldırılarında kullandığını öne sürdü.

Adraee, Hizbullah'ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu bölgede harekete geçmeye zorladığını savunarak, "Güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için evlerinizi derhal boşaltın ve köyün dışına en az 1000 metre uzaklaşın." ifadelerini kullandı.

Sur kentine bağlı Deyr Amis beldesi İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği hattın kuzeyinde yer alıyor.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracı düşürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.