İsrail'den Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği hattın dışındaki bir beldeye ateşkese rağmen saldırı tehdidi

Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde ise İsrail'e ait bir İHA düşürüldü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında yer alan Deyr Amis beldesine saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın Deyr Amis beldesini saldırılarında kullandığını öne sürdü.

Adraee, Hizbullah'ın faaliyetlerinin İsrail ordusunu bölgede harekete geçmeye zorladığını savunarak, "Güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için evlerinizi derhal boşaltın ve köyün dışına en az 1000 metre uzaklaşın." ifadelerini kullandı.

Sur kentine bağlı Deyr Amis beldesi İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği hattın kuzeyinde yer alıyor.

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sur kentinde İsrail'e ait bir insansız hava aracı düşürüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü

Evini ateşe verince gözaltına alındı nezarethanede hayatını kaybetti
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor