İsrail, Lübnan'ın İranlı Büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etmesinden memnun

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Lübnan'ın İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi 'istenmeyen kişi' ilan etmesini memnuniyetle karşıladı. Saar, Lübnan hükümetinin Hizbullah'a karşı adım atması gerektiğini vurguladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçinin Lübnan tarafından "istenmeyen kişi" ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan hükümetinin Hizbullah'a karşı pratik adımlar atması gerektiğini iddia etti.

"Lübnan Dışişleri Bakanı'nın İran'ın Lübnan'a atanacak büyükelçisini sınır dışı etme kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullanan Saar, "İran'ı Lübnan'ın egemenliğini ihlal ederek Hizbullah aracılığıyla dolaylı işgal gerçekleştirmek ve ülkeyi savaşa sürüklemekle" suçladı."

Saar, "Lübnan hükümetini, halen hükümet içinde bakan olarak görev yapan Hizbullah'a karşı pratik ve anlamlı önlemler almaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı ve akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği kaydedilmişti.

Açıklamada, ayrıca "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
