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İsrail, Batı Şeria'da 37,5 Dönüm Araziye El Koydu

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İsrail ordusu, Ramallah'a bağlı Beytunya'da 37,5 dönüm araziye el konulması için askeri emir çıkardı. FKÖ konseyi, bu kararın yasa dışı yerleşimleri korumak ve askeri bölgeyi genişletmek amacı taşıdığını belirtti. Arazi sahiplerine itiraz için 7 gün süre tanındı.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Beytunya kentinde 37,5 dönüm araziye el konulmasını öngören "askeri emir" çıkardığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi tarafından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun kararının, Beytunya arazisinde, yasa dışı Beyt Horun yerleşimi yakınlarında yer alan 37,5 dönüme el konulmasını öngördüğü ifade edildi.

El konulması hedeflenen arazilerin, bölgedeki askeri bölgenin bitişiğinde olduğuna işaret edilerek, kararla, askeri bölgenin genişletilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Karara göre ayrıca, imzalandığı tarihten 60 gün sonra araziler üzerindeki "mutlak tasarruf" yetkisinin İsrail Savunma Bakanlığına verileceği aktarıldı.

Söz konusu kararla hak sahiplerine, itirazda bulunmaları için saha incelemesinin yapıldığı günden itibaren 7 gün mühlet tanındığı belirtildi.

Konsey, araziye el koyma emirlerinin mülkiyet hakkını resmi şekilde devretmese de "arazi sahiplerinin kullanım ve tasarruf hakkını ellerinden alarak bu alanları doğrudan İsrail ordusunun askeri kontrolü altına aldığını" kaydetti.

Bu kararın "Filistin topraklarını gasbeden yasa dışı yerleşim birimlerinin korunmasıyla ilgili askeri altyapının genişletildiğini" ortaya koyduğuna dikkati çeken Konsey, İsrail'in "sömürge projesinin" genişletilerek devam etmesinin külfetinin, Filistinlilere ve Filistin topraklarına yüklediğini ifade etti.

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi temmuz ayında yayımladığı raporda İsrail makamlarının sadece söz konusu ayda 831 dönüm Filistin arazisine el koymak üzere 31 askeri emir çıkardığını; İsrail askerlerinin 80 yıkım gerçekleştirdiğini; bu yıkımlarda 80'i mesken olmak üzere 165 yapının hedef alındığını belirtti.

Ayrıca raporda İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimleri genişletmek amacıyla 1172 dönümlük Filistin arazisi üzerinde 1128 yeni yasa dışı konut inşasını öngören 26 imar planı üzerinde çalıştığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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