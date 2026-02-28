Haberler

İsrail basınına göre saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı hedef alındı

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını iddia etti. Saldırıların birkaç gün süreceği ve rejime ait askeri noktalara odaklanacağı belirtiliyor.

İsrail basını, İran'a yönelik ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi'nin de hedef alındığını öne sürdü.

Kanal 12 televizyonu, bir güvenlik kaynağına dayandırarak, İran'a saldırıların birkaç gün süreceğini aktardı.

İran'a yönelik saldırıların, "rejime ait hedefler ve askeri noktalara" yoğunlaştığı öne sürülen ve tüm üst düzey İran liderlerinin de hedefte olduğu belirtilen haberde, İran Genelkurmay Başkanı Musevi'nin de hedef alındığı iddia edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurmuş, "ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini" açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." demişti.

