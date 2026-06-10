Haberler

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'a karşı savaşın henüz bitmediğini söyledi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a yönelik saldırıların henüz bitmediğini belirterek, İsrail ordusunun İran'ı büyük bir güçle vurmaya hazır olduğunu açıkladı. Katz ayrıca Lübnan'da Hizbullah'a karşı operasyonların sürdüğünü söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'a karşı yürüttükleri saldırıların henüz "bitmediğini" belirterek, İsrail ordusunun İran'ı "büyük bir güçle vurmaya hazır olduğunu" belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İsrail Savunma Ödülü töreninde İran'a karşı ABD ve İsrail tarafından yürütülen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katz, Orta Doğu'nun "gözlerinin önünde değiştiğini" iddia ederek, "Eğer İran İsrail'e saldırırsa, birkaç gün önce yaptığımız gibi ağır bir darbe alacaktır. İsrail ordusu, İran'a büyük bir güçle saldırmaya hazırdır." dedi.

Hizbullah'a karşı Lübnan'ın derinliklerinde "operasyonlar yürüttüklerini" iddia eden Katz, İsrail ordusunun Lübnan'ın Sur kentindeki Hristiyan mahallesini tahliye ettiğini ve buraya sığınan Hizbullah unsurlarına saldırı düzenlediğini savundu.

Söz konusu sakinlerin evlerine geri döneceğini iddia eden Katz, şunları kaydetti:

"Kuzeydeki yerleşim yerlerinin ve İsrail devletinin güvenliği için Hizbullah unsurlarını her yerde hedef almaya devam ediyoruz. İran'ın tehditlerini ve cepheleri birbirine bağlama girişimlerini kesin bir şekilde reddediyoruz."

Saldırıların ve üstlendikleri görevin henüz tamamlanmadığını savunan Katz, "Kimse savaşın bittiğini hayal etmesin. İran'a karşı savaş bitmekten çok uzak. İsrail ordusu, İran'ın içerisini büyük bir güçle vurmaya hazır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
CHP'li 9 milletvekili için ihraç talebine Özgür Özel'den ilk yorum

A takımını kaybediyor! Özel'den ihraç kararlarına zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans iddianamesi: 14 fenomenin mal varlıklarına el konuldu

Aralarında tanınmış isimler var! 14 fenomenin mal varlığına el konuldu
Trump, İsrailli gazetecinin skandal sorusu karşısında tuzağa düşmedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf ettirmedi

Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
Güne damga vuran iddia: Fenerbahçe, El Bilal Toure'yi istiyor

Ezeli rakibe transfer oluyor

İbrahim Hacıosmanoğlu Dünya Kupası'ndaki ilk hedefimizi açıkladı

Gruptaki ilk maçımız öncesi ateşi yaktı!
Manchester United'da 3 ayrılık birden

Ayrılıklar peş peşe açıklandı
Toplu taşımada mide bulandıran olay: Önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler

Mide bulandıran olay! Vatandaşlar yaka paça indirip cezasını kesti
Aziz Yıldırım'ın İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı

İstediği 2 yerli futbolcu ortaya çıktı