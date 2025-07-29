İsrail'den İngiltere'ye Filistin İle İlgili Tehdit

İsrail, belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyuran İngiltere'ye, Filistin'i tanıma kararının Gazze'de ateşkese engel olacağı tehdidinde bulundu.

İsrail Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Tel Aviv yönetiminin, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in açıklamasını reddettiği belirtildi.

Fransa'nın Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının ve iç siyasi baskıların İngiltere hükümetinin tutumunu değiştirdiği iddia edilen açıklamada, bu değişikliğin Hamas'ı ödüllendirmek anlamına geldiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "(Bu karar) Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için bir çerçeve oluşturulması çabalarına zarar vermektedir." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'in belirli koşulları yerine getirmemesi ve Gazze'de ateşkesi kabul etmemesi halinde ülkesinin eylülde yapılacak BM Genel Kurulunda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında düzenlenecek BM Genel Kurulunda bu konuda resmi açıklama yapacağını söylemişti.