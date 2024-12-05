İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes önerisi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail, Mısırlı arabulucular aracılığıyla Hamas'a, kalan 100 rehinenin serbest bırakılmasını içeren yeni bir ateşkes anlaşması önerisi verdi. İsrail medyasına konuşan İsrailli yetkili, Mısır'ın şu anda Hamas ile birincil müzakere kanalı olduğunu ancak Katar'ın da sürece müdahil olduğunu belirtti. İsrailli yetkili, "Mısırlı ve Katarlı ara bulucular Hamas'ın artık kısmi de olsa bir rehine bırakma ve ateşkes anlaşmasını kabul edebileceğine inanıyor" dedi.

Yeni teklifin İsrail ile Hamas arasında 42 ila 60 gün sürecek bir ateşkesi önerdiği aktarıldı. Ateşkes önerisine göre, Hamas bu süre zarfında kadın rehineleri, 50 yaşın üzerindeki erkek rehineleri ve sağlık durumu kritik olan rehineleri serbest bırakacak. İsrail'in aralarında müebbet hapis cezasına çarptırılanların da bulunduğu yüzlerce Filistinli mahkumu serbest bırakmaya hazır olduğu da Hamas tarafına iletildi.

HAMAS'TAN YANIT BEKLENİYOR

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın güncellenen teklife ilişkin tutumuyla ilgili olarak "Mısırlıların Hamas'ın yanıtını bize bildirmesini bekliyoruz. Birkaç gün içinde Hamas'ın sunduğumuz çerçevede müzakere etmeye istekli olup olmadığını öğreneceğiz" dedi. Hamas'ın olumlu yanıt vermesi halinde İsrailli bir heyet Kahire'ye giderek ateşkesin süresi, serbest bırakılacak rehine sayısı ve hangi Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı gibi ayrıntılara son şeklini verecek.

TRUMP ATEŞKES İSTİYOR

Öte yandan, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Washington'da ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile bir araya geldi. Trump'ın İsrail tarafından kabul edilebilir olması koşuluyla, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını öngören bir anlaşmayı desteklediğini belirten Waltz, "Trump böyle bir anlaşmanın gecikmeden, hızlı bir şekilde ve 20 Ocak'tan önce yapılmasını istiyor" diye ekledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de İngiliz bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada, Trump'ın danışmanlarıyla bu konuda temas halinde olduğunu söyledi. Al Sani, "Trump'ın danışmanlarından, göreve gelmeden önce rehine meselesinin ve Gazze ateşkesinin çözülmesini istediğini duyduk. Her iki tarafın da bu mesajı anlamasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.