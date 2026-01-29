Haberler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail, 15 Filistinlinin naaşını teslim etti

Güncelleme:
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından serbest bırakılan 15 Filistinlinin naaşının Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla teslim alındığını duyurdu. Böylece teslim alınan naaş sayısı 360'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'den 15 Filistinlinin naaşının teslim alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail tarafından serbest bırakılan ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) aracılığıyla teslim edilen 15 Filistinlinin naaşının, Şifa Hastanesine getirildiği belirtildi.

Açıklamada, böylece naaşı teslim edilen Filistinli sayısının 360'a yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, sağlık ekiplerinin ilgili kurum ve komitelerle işbirliği içinde, kabul edilen tıbbi prosedürler ve protokoller çerçevesinde cenazelerin incelenmesi, belgelendirilmesi ve ailelere teslim edilmesi süreçlerinin tamamlanması için hazırlıklarını sürdürdüğünü aktardı.

Gazze'deki yetkililer, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında teslim alınan cenazelerde işkence izlerinin tespit edildiğini açıklamıştı.

