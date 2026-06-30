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İsrail’in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 4 Filistinli öldü

İsrail’in Gazze ve Batı Şeria saldırılarında 4 Filistinli öldü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 1’i çocuk 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze’de hava saldırısında 3 kişi ölürken, Batı Şeria’da bir Filistinli çocuk vurularak öldürüldü.

GAZZE/RAMALLAH, 30 Haziran (Xinhua) -- İsrail ordusunun pazartesi günü Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 4 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi ambulans servisinden bir kaynak Xinhua'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in El-Baraka Caddesi'ndeki Vadi el-Salka Köprüsü yakınlarına düzenlediği hava saldırısında üç Filistinlinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin Ali Fayez Asbitan, Hasan Selman el-Hanacra ve 8 yaşındaki Melik Vail Ebu Saviş olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklar ise İsrail savaş uçaklarının bölgeye en az bir hava saldırısı düzenlediğini ve olay yerinde çok sayıda yaralı bulunduğunu söyledi.

Görgü tanıklarına göre, daha önce İsrail tankları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu bölgelerine bombardımanını yoğunlaştırmış ve bu bölgelerden yoğun silah sesleri yükselmişti.

Ramallah merkezli Sağlık Bakanlığı ise Batı Şeria'nın el-Bireh kentinde 15 yaşındaki Amir Caber'in, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, Caber'in baskın sırasında İsrail askerlerinin hedefi olduğu, başına ve göğsüne isabet eden iki kurşunla yaşamını yitirdiği aktarıldı.

İsrail ordusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Xinhua
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