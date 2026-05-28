İsrail savaş uçakları Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda yerleşim alanını hedef aldı
İsrail savaş uçakları, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda bir konut bloğunu hedef aldı.
Anadolu Ajansı muhabirinin aktardığına göre, İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında Gazze kentinin kuzeybatısında bulunan Şati Mülteci Kampı'ndaki bir konut bloğu hedef alındı.
Saldırıda can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Hosni Nedim