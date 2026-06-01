İsrail Savunma Bakanı, Dahiye'ye saldırı talimatının ardından Beyrut sakinlerini tehdit etti

İsrail Savunma Bakanı Katz, ateşkese rağmen Beyrut'un Dahiye bölgesini vuracaklarını duyurdu. Netanyahu da bölgenin dokunulmaz olmadığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesini hava saldırılarıyla hedef alacaklarını duyurmasının ardından, başkent sakinlerini "Beyrut'ta da sükunet olmayacak" ifadeleriyle tehdit etti.

Katz, Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen bir törende, İsrail ordusunun Beyrut'un Dahiye bölgesine başlatacağı hava saldırılarına ilişkin konuştu.

Beyrut'u şiddetli saldırılarla vuracakları tehdidinde bulunan Katz, "Beyrut'un Dahiye bölgesinin kaderi, İsrail'in kuzeyindeki yerleşimlerin kaderiyle aynıdır. Eğer bizim kuzeyimizde sükunet yoksa, Beyrut'ta da sükunet olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise yayımladığı video mesajda, Beyrut'un Dahiye bölgesinin İsrail ordusu için dokunulmaz olmadığını söyledi.

Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki yerleşimleri saldırılarla hedef aldığını ve Beyrut'ta Hizbullah hedeflerini vuracaklarını öne süren Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde de kara saldırılarını genişletmeye devam edeceklerini duyurdu.

Netanyahu ve Katz, yayımladıkları ortak açıklamayla, İsrail ordusuna Beyrut'un Dahiye bölgesine yeni hava saldırıları düzenleme talimatı verdiklerini duyurmuştu.

Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin İsrail ordusunca hava saldırılarıyla hedef alınacağının duyurulmasının ardından bölge sakinleri bir kez daha evlerini terk etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
