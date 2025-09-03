İsrail'den Batı Şeria'nın İlhakına Çağrı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk gelen boş arazilerin tamamının ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Yerel basında yer alan habere göre, Smotrich yaptığı açıklamada, Filistin toprağı olan Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakının zamanının geldiğini savundu.

Filistin Devleti'nin kurulmasına izin vermeyeceklerini öne süren Smotrich, Filistin yönetimini de tehdit etti.

Aşırı sağcı Bakan, Filistin yönetimini "başını kaldırması halinde Hamas gibi yok edecekleri" tehdidinde bulundu.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere verdiği destekle önce çıkan Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Batı Şeria'daki boş arazilerin tamamını İsrail'e ilhak etmesi çağrısında bulundu.

Smotrich'in İsrail'e ilhak edilmesini istediği boş arazilerin, Batı Şeria'nın yüz ölçümünün yüzde 82'sine denk geldiği belirtiliyor.

Fransa ve Belçika başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıyacağını duyurması üzerine Tel Aviv yönetimi Batı Şeria'yı ilhak tehdidini masaya sürdü.

İsrail basını, Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, geçen ay sonunda Washington'da görüştüğü ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya, Tel Aviv yönetiminin gelecek aylarda işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhaka hazırlandığını ilettiğini aktarmıştı.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 250'ye yakın yasa dışı yerleşim birimi bulunuyor.