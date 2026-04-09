İsrail'in Batı Şeria'da daha çok Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yerleşim kararı aldığı bildirildi

İsrail, İran'a yönelik saldırılar sürerken işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde 34 yeni yasa dışı yerleşim yeri kurulmasına karar verdi. Bu durum, daha önce onaylanan 69 yerleşimle birlikte toplam sayıyı 103'e çıkarıyor.

İsrail'in İran'a saldırıların gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirildi.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail "Güvenlik Kabinesi"nde kararın onaylandığını kaydetti.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu belirtildi.

Kararın İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkati çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı aktarıldı.

Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onaylandığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı kaydedildi.

Daha önce orduda personel krizi yaşandığını ifade eden Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in karara doğrudan karşı çıkmadığına, fakat tekrar personel krizine dikkati çekerek çekincelerini dile getirdiğine işaret edilen haberde, Zamir'in, kararın kademeli uygulanmasını talep ettiği, buna karşın bakanların kararı onayladığı belirtildi.

İ24 televizyonu, haberin İsrail ordusunun askeri sansür biriminin onayıyla yayınlandığını vurguladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Eda'dan duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı babam

Küçük kızından duygulandıran paylaşım: Dileğim hep aynı
Game of Thrones'un yıldızı Michael Patrick hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldız oyuncusu hayatını kaybetti
Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek: Güzel yürekli hayat arkadaşım

Gözaltı kararı olan Sinem Ünsal’a sevgilisi Berk Cankat’tan destek
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik

Seçim öncesi kavga! Camları kırarak binaya girdiler
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi

10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş