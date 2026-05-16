İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı yerleşim yerleri için saldırı tehdidinde bulundu

İsrail ordusu, ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeler için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia etti.

Bu nedenle Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kila, Erzi, Babiliyye, Ensar, Tebna, Gassaniye, Maruniyye, Kuteriyet es-Siyad ve Bissariye beldelerine saldırı düzenleneceğini belirten Adraee, buralarda yaşayanların evlerini derhal terk etmelerini istedi.

Söz konusu bölgelerde yaşayanlardan köy ve beldelerden en az 1 kilometre metre uzaklaşarak açık alanlara gitmeli gerektiğini ifade eden Adraee, Hizbullah unsurları ile tesislerinin yakınında bulunanların hayatlarını tehlikeye atacağını ileri sürdü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.