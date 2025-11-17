Haberler

İsrail'den ABD'nin Gazze Tasarısına Tehditler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik tasarısının onaylanması durumunda Filistin yönetimine 'hedefli suikast' tehdidinde bulundu. Ben-Gvir, ayrıca Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gözaltına alınmasını istedi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Gazze Şeridi'ne ilişkin tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanması halinde Filistin Yönetimi yetkililerine "hedefli suikast" ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gözaltına alınması tehdidinde bulundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi'nde liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin grup toplantısında konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek ABD'nin BMKG'ya sunduğu Gazze'ye ilişkin tasarının onaylanması halinde Filistin Yönetimi liderlerinin "hedefli suikastlerle" öldürülmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanmasını istedi.

Ben-Gvir, ayrıca, "Filistin Devleti'nin kurulmasıyla ilgili söylemin geri dönüşüne tanık olacaklarını" söyledi.

Filistin Devleti'nin kurulması ve tanınmasını hızlandıracağı gerekçesiyle Tel Aviv yönetiminde endişeyle karşılanan başta Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) görevlendirilmesi ve İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden çekilmesine yönelik çerçeveyi kapsayan Gazze tasarısının bu akşam BMGK'de oylanması bekleniyor.

ABD'nin Gazze tasarısı İsrail'de tepkiyle karşılanıyor

ABD yönetiminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunduğu, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün görevlendirilmesine ilişkin tasarının Filistin Devleti'nin kurulmasının önünü açabilecek ifadeler barındırması Tel Aviv yönetiminde endişeye yol açtı.

Yerel basına konuşan İsrailli siyasi kaynaklar, oylanacak ABD tasarısının Filistin Devleti'nin tanınmasına giden yola işaret ettiğini aktarıyor.

Tasarı maddeleri arasında, "Filistin Yönetimi'nin reform planı makul bir biçimde uygulanmasının ve Gazze'nin yeniden inşasında ilerleme kaydedilmesinin ardından Filistinlilerin kendi kaderini tayin etmelerine ve bir devlet kurmalarına yönelik güvenilir bir yol için koşullar sağlanabilir." ifadesi de yer alıyor.

Tasarı metninde yer alan, "ABD, İsrail ile Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh şekilde birlikte yaşam için siyasi bir gelecek oluşturma konusunda anlaşmaya varmak amacıyla diyalog yürütecek." ifadesinin İsrail'de rahatsızlık uyandırdığı kaydediliyor.

Plan ne içeriyor?

Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Gazze'de en az 2 yıl görev yapacak bir Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) kurulmasını öngören taslağı BMGK üyelerine iletmişti.

Taslak, 2027 sonuna kadar ABD ve katılımcı ülkelere Gazze'yi yönetme ve güvenliği sağlama yetkisi veriyor, bu yetkinin uzatılması da mümkün olacak.

Taslağa ilişkin ilk oylamanın BMGK'de bu akşam yapılması planlanıyor.

İlk askeri birliklerin ocak ayına kadar Gazze'ye gönderilmesi hedefleniyor.

ISF'nin görevleri arasında sınır güvenliğini sağlamak, sivilleri ve insani koridorları korumak ve yeni bir Filistin polis gücü oluşturmak bulunuyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğunun öldüğü olayda bir acı haber daha
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama

Zehirlenme faciasına ilişkin Erdoğan'dan ilk açıklama
Karadağ, Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal etmeye hazırlanıyor

Türkiye'ye vizesiz seyahat yasağını iptal edecekler! Tarih belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Herkesin bozkurt işareti yaptığı düğüne damga vuran anne: Kızı müdahale etti

Annesinin yaptığı işareti gören kız hemen müdahale etti
İslam Memiş'ten yatırımcılara uyarı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin

Yatırımcıları böyle uyardı: Altınım, gümüşüm var diye sevinmeyin
Olay yaratan 'Otel odası' iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu

Olay yaratan "Otel odası" iddiası! Nagehan Alçı, sessizliğini bozdu
Ali Naci Küçük, Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde oynama ihtimalini yüzde vererek açıkladı

Osimhen'in derbide oynama ihtimaline yüzde verdi
Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı

Güncel rakam açıklandı: İşte Türkiye'de kalan Suriyeli sayısı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği 16'lık genç kaleciyi deneme antrenmanlarına aldı

Süper Lig devi, 16'lık genç kaleciyi denemeye aldı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
4 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne, baba ve iki çocuğun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı

Osimhen'i sakatlayan isim tanıdık çıktı
2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı

Görüntü Türkiye'den! 2 milyonluk sıfır araç ilk yağmurda su aldı
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.