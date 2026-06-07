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"Utanç Duvarı" yakınındaki silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı

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Ayrım Duvarı'nın kuzeyindeki İsrail yerleşimlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırganlardan biri öldürülürken, diğerinin yakalandığı bildirildi. İsrail polisi, saldırganın İsrail vatandaşı Filistinli olduğunu açıkladı.

Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kısmında İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, bölgede birden fazla silahlı saldırı vakası bildirilmesinin ardından Salit ve Tzur Yitzhak bölgelerine asker sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin vurularak öldürüldüğü, ikinci kişinin ise yaralanmasına rağmen kaçmayı başardığı iddia edildi.

Daha sonra İsrail basınının ikinci şüphelinin yakalandığını ileri sürse de İsrail polisi, ordunun yapmış olduğu açıklamanın aksine saldırının İsrail vatandaşı bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin öldürüldüğü ve bölgede araştırmaların devam ettiği aktarıldı.

İsrail polisinin saldırının ardından "48 Arapları" olarak bilinen İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı Taybe'ye baskın düzenlediği bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda 35 yaşlarındaki 1 erkeğin öldüğü, vücutlarında delici yaralanmalar bulunan ikisi ağır 5 yaralının hastaneye nakledildiğini duyurdu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, saldırıyı gerçekleştiren ve hayatını kaybeden kişinin Taybe kentinden Ömer Yasin isimli İsrail vatandaşı Filistinli (48 Araplarından) olduğunu ileri sürdü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise olayın Kochav Yair, Tzur Yitzhak and Tzur Natan olmak üzere birbirine bitişik yerleşimlerde meydana geldiğini paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili acil bir güvenlik toplantısı yaptığını ve yaşananları takip ettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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