Haberler

"Utanç Duvarı" yakınındaki silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ayrım Duvarı'nın kuzeyindeki İsrail yerleşimlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 İsrailli hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırganlardan biri öldürülürken diğeri yakalandı. Netanyahu acil güvenlik toplantısı yaptı.

Ayrım (Utanç) Duvarı'nın kuzey kısmında İsrail tarafında kalan Yahudi yerleşimlerinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 İsrailli öldü, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, bölgede birden fazla silahlı saldırı vakası bildirilmesinin ardından Salit ve Tzur Yitzhak bölgelerine asker sevk edildiğini bildirdi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren bir kişinin vurularak öldürüldüğü, ikinci kişinin ise yaralanmasına rağmen kaçmayı başardığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise olayda 35 yaşlarındaki 1 erkeğin öldüğü, vücutlarında delici yaralanmalar bulunan ikisi ağır 5 yaralının hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Yedioth Ahronoth gazetesi, saldırıyı gerçekleştiren ve hayatını kaybeden kişinin Taybe kentinden Ömer Yasin isimli bir İsrail vatandaşı Filistinli (48 Araplarından) olduğunu ileri sürdü.

Haberde kaçmayı başaran ikinci şahsın da uzun bir kovalamacanın ardından yakalandığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise olayın Kochav Yair, Tzur Yitzhak and Tzur Natan olmak üzere birbirine bitişik yerleşimlerde meydana geldiğini paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun olayla ilgili acil bir güvenlik toplantısı yaptığını ve yaşananları takip ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Erkek Lisesi'nin mezuniyet töreni karıştı! Öğrenciler, okul müdürüne sırtını döndü

Öğrenciler sırtını döndü, milli eğitim müdürü velilerle tartıştı
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu

Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa'dan kahreden haber
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar