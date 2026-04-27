İsrail'de yapılan ankete göre, yeni kurulan ittifak sonrası Netanyahu koalisyon kuracak sayıya ulaşamıyor

İsrail'de yapılan ankete göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku, bugün seçim olması halinde koalisyon kuracak sayıya ulaşamıyor.

İsrail'in "Walla" haber platformunun yaptığı ankette, eski başbakanlar Naftali Bennett ile Yair Lapid'in bu yılki seçimler için ittifak kurduklarını açıklamalarının ardından iki liderin oy kaybettiği, Yashar Partisi lideri eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un ise güçlendiği kaydedildi.

Anket sonuçlarına göre bugün seçim yapılması halinde Bennett-Lapid ittifakının önceki anketlerde ayrı ayrı elde ettikleri toplam sandalyeden daha az oy alarak 27 sandalye kazanacağı belirtildi. Bu durumda mevcut muhalefet blokunun 59, Netanyahu liderliğindeki hükümet blokunun 51 sandalyede kalacağı, Arap partilerinin ise 10 sandalyeye sahip olacağı kaydedildi.

Haberde, yeni ittifaktan Eisenkot'un faydalandığı ve sandalye sayısını 15'e çıkardığı belirtildi.

Bu sonuçlara göre, Netanyahu liderliğindeki hükümet bloku 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kuracak sayıya ulaşamazken, Bennett-Lapid ittifakı da hükümet kurmak için Arap milletvekillerine ihtiyaç duyuyor.

Buna karşın iki lider, hükümet kurmak için Arap milletvekillerinin yardımına başvurmayacaklarını açıklamıştı.

Anket sonuçları, sadece iki partinin ittifakının açıklanmasının ardından ilk sonuçları değerlendiriyor. İsrail'de seçimlerin olağan takvimine göre Ekim 2026'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.