Ultra Ortodoks Yahudiler, Batı Kudüs'te zorunlu askerlik karşıtı protesto düzenledi

Güncelleme:
İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürerken, Ultra Ortodoks Yahudiler Batı Kudüs'te zorunlu askerlik karşıtı protesto gerçekleştirdi. Göstericiler yolları trafiğe kapatarak, askerlik muafiyeti için mücadele etti.

Zorunlu askerlik karşıtı protestonun adresi Batı Kudüs olurken onlarca Ultra Ortdoks Yahudi bölgedeki yolları trafiğe kapattı.

İsrail polisinin müdahalesine direnen Ultra Ortodoks protestocular zorunlu askerlik karşıtı sloganlar attı.

İsrail polisinin bazı protestocuları yerlerde sürüklediği görüldü.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, hayatlarını Tevrat eğitimine adadıklarını ve laik topluma entegrasyonun dini kimliklerini tehdit ettiğini savunarak askerlik yapmayı reddediyor.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkeğe askerlik celbi göndereceği kaydedilmişti.

İsrail ordusu, ülkede askerlik celbi gönderilen veya kaçak durumda olan kişi sayısının 71 bin, bunun yüzde 80'inin de Haredi olduğu tahminini paylaşmıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, Meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
