İsrail'de Ultra-Ortodoks Yahudilerin "otopsi" protestosunda 11 gösterici gözaltına alındı

İsrail polisi, yaşamını yitiren iki bebeğe otopsi yapılması kararına karşı çıkan Ultra-Ortodoksların Yahudilerin (Harediler) düzenlediği protestoda çıkan olaylar sonucu 11 göstericiyi gözaltına aldı.

İsrail polisi, ruhsatsız bir kreşte yaşamını yitiren iki bebeğin ölüm nedenine ilişkin otopsi yapılması kararına karşı çıkan Haredilerin Batı Kudüs ve yakınlarındaki Beyt Şemeş bölgesinde yaptığı protestolara ilişkin açıklama yaptı.

Haredi protestocuların çöp konteynırlarını ateşe verdiği, tren ve kara yolunu trafiğe kapattığı ve polislere saldırdığı bildirildi.

Polislerin 11 Haredi göstericiyi gözaltına aldığı, gözaltına alınan bir Haredinin polislerden birinin elini ısırdığı da kaydedildi.

Ultra-Ortodoks Yahudiler, dini inançları gereği cenaze üzerinde otopsi yapılmasını "bedenin kutsallığının ihlali" olarak görüyor ve zorunlu haller dışında otopsiye karşı çıkıyor.

Haredilere ait bir kreşte 4 aylık Leah Goloventzitz ile 6 aylık Aharon Katz isimli iki bebek yaşamını yitirmiş ancak ölüm nedenlerinin belirlenememesi üzerine İsrail mahkemesi otopsi kararı almıştı.