İsrail'de seçime katılım yüzde 77,7 ile son 27 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

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KUDÜS, 28 Ekim (Xinhua) -- İsrail'de salı günü düzenlenen parlamento seçimlerinde sandıkların kapandığı saat 22.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 77,7'ye ulaştı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin son verilerine göre, 2022 seçimlerine göre 7 yüzde puan artış anlamına gelen bu oran, son 27 yılın en yüksek seçime katılım düzeyini gösteriyor.

Devlete ait Kan televizyonu ile özel Channel 13 televizyonu tarafından yayımlanan sandık çıkış anketlerine göre, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki muhalefet bloku 53 milletvekili çıkarırken, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki blok 50 sandalyede kaldı. Channel 12 televizyonu ise Eisenkot blokunun 52, Netanyahu blokunun ise 50 sandalye kazanacağını öngördü. Parlamentoda çoğunluk için gerekli 61 sandalyeye ulaşan blok bulunmuyor.

Kaynak: Xinhua