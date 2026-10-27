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İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı

Kaynak: AA