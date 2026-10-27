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İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı

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İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı.

İsrail'de sandık çıkış anketlerine göre Netanyahu karşıtı blok seçimi önde tamamlasa da hükümet çoğunluğuna ulaşamazken, Filistinli vatandaşları temsil eden partiler kilit konuma ulaştı

Kaynak: AA
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