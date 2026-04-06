İsrail'de İdam Cezası Yasasına İtiraz

İsrail'de muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili Gilad Kariv, 30 Mart'ta Mecliste kabul edilen ve Filistinli esirlere idam cezası öngören yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

İsrail'de muhalefetteki Demokrat Parti milletvekili Gilad Kariv, 30 Mart'ta Mecliste kabul edilen ve Filistinli esirlere idam cezası öngören yasanın iptali için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

Kariv, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Zulat Enstitüsü ve Hahamların İnsan Hakları İçin Sesi örgütüyle birlikte, idam cezası yasasına karşı Yüksek Mahkeme'ye başvuru yaptım." ifadelerini kullandı

Söz konusu yasayı ırkçı ve aşırıcı olarak nitelendiren Kariv, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'ne işaret ederek, "Bu bir yasa değil; tüm görevlerinde başarısız olmuş bir partinin popülist ve milliyetçi seçim kampanyasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kariv, yasanın Likud Partisi'nin aşırı sağa kayışını ve Şas Partisi'nin temel değerlerinden taviz verdiğini ortaya koyduğunu söyledi.

Yasanın, ordu ve cezaevi yönetimini riske atacağını, ülkenin uluslararası konumuna ciddi zarar vereceğini belirten Kariv, İsrail Meclisi ve hükümet hukuk danışmanlarının mahkemeye sunacakları görüşlerde yasanın iptalini desteklemelerini umduğunu dile getirdi.

İsrail'de en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme, İsrail Meclisi tarafından kabul edilen yasaları, temel yasalara aykırı bulması halinde iptal etme yetkisine sahip bulunuyor.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgali altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclisten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Arap Azınlıkları Hukuk Merkezi "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.

Kaynak: AA
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar

Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Haberler.com
500

Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı

Teşkilatta köklü değişim! Bahçeli, İstanbul'u ona emanet etti

Serdar Ortaç: Ben ölünce şarkılarımı yaşatın

SÖZLERİYLE SEVENLERİNİ DUYGULANDIRDI: BEN ÖLÜNCE...
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber

Taraftarı havalara uçuran haber geldi!

Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler

Bu maskelerin bedelini ağır ödediler