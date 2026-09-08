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İsrail'de muhalefetin Netanyahu'ya "7 Ekim ihmali" tepkisi büyüyor

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "Gazze Şeridi'nden bir operasyon yapılacağı" konusunda uyardığı iddialarının ardından İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya tepki geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu " Gazze Şeridi'nden bir operasyon yapılacağı" konusunda uyardığı iddialarının ardından İsrail muhalefetinden Netanyahu'ya tepki geldi.

Netanyahu'nun seçimlerdeki en büyük rakibi ve anketlerde önde görünen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı'nı hedef aldı.

Eisenkot, "Netanyahu'nun İsrail'i kör şekilde felakete sürüklediğini ancak tüm uyarılara rağmen sorumluluktan kaçmak için uyarılmadım yalanına sığındığını" belirterek, İsrail Başbakanı'nı eleştirdi.

Netanyahu'nun "7 Ekim hakkında düzinelerce uyarı almasına rağmen hepsini görmezden geldiği" değerlendirmesinde bulunan Eisenkot, "Yeni hükümet kurulur kurulmaz, önceki 10 yılı araştıracak, Netanyahu'nun ne bildiğini ve ne bilmediğini açıklığa kavuşturacak, gerçeğe ulaşacak ve bir sonraki felaketi önleyecek bir devlet soruşturma komisyonu kuracağız." ifadelerini kullandı.

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan da X hesabından yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'e karşı işlediği suçlar nedeniyle hapishanede olması gerektiğini belirterek, "'Beni uyandırmadılar, hikayeleri bitti. O biliyordu, uyarılmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmaların, Netanyahu'nun BAE Devlet Başkanı Bin Zayid'den aldığı uyarıyı kasıtlı şekilde İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ve ordudan gizlediğini kaydeden Golan, Netanyahu'nun siyasi bekası için uyarılara değil aşırlıkçılara kulak verdiği yorumunu yaptı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett de BAE'nin Netanyahu'yu 7 Ekim saldırıları hakkında uyardığı iddialarının doğru olduğunu söyleyerek, "Netanyahu, kendi yönetimi sırasında binlerce İsraillinin ölümüne yol açan başarısızlığın kişisel ve doğrudan sorumluluğunu taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

"Netanyahu'nun uyarılara rağmen sahaya inmediğini ve güvenlik birimlerini uyarmadığını" kaydeden Bennet, bu ihmalin ceza gerektirdiğini ve bu yüzden Netanyahu'nu gerçeği ortaya çıkaracak bir devlet soruşturma komisyonunun kurulmaması için elinden geleni yaptığını belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, iddiaları yalanladı

İsrail'in Haaretz gazetesinin çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, BAE liderinin, Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Doğrudan Muhammed bin Zayid'in danışmanına atıfta bulunulan ve telefon görüşmesi hakkında üç üst düzey yabancı yetkiliye bilgi verildiği belirtilen haberde, BAE liderinin İsrail Başbakanı'na, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı planladığı uyarısında bulunmasına rağmen Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise, söz konusu haberi yalanlayarak Netanyahu'nun Muhammed bin Zayid ile görüştüğünü reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'na ilişkin "Beni uyandırmadılar" diyerek kendisini savunurken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar'ı hedef almıştı

Kaynak: AA
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